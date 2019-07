Florenzi-Siviglia, Monchi ci prova

I destini della Roma e del suo ex-direttore sportivo Monchi si incrociano di nuovo durante il calciomercato estivo, dopo il brusco addio della passata stagione. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il dirigente spagnolo, tornato a ricoprire lo stesso ruolo al Siviglia, ha sondato il terreno per portare in Andalusia il centrocampista giallorosso Alessandro Florenzi.

La stessa fonte riporta di una pronta smentita ufficiale da parte della dirigenza spagnola, ma assicura il contatto diretto tra le due parti.

Florenzi è inseguito da diverso tempo da voci di mercato, che fino ad ora non si sono concretizzate. La dirigenza giallorossa chiede per il talento classe 1991 la cifra di 30 milioni di euro, e non è disposta ad abbassare le pretese.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 14:15