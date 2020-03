Florenzi, tante opzioni per il futuro

Il futuro di Florenzi è un grande rebus. L'avventura al Valencia non è andata come sperava. A giugno, il prestito al club spagnolo si concluderà e l'esterno azzurro, in scadenza di contratto con la Roma, dovrà decidere cosa fare il prossimo anno.

Tante le opzioni sul piatto. In Italia, Florenzi, classe 1991, piacerebbe a Fiorentina e Atalanta che ci starebbero pensando. Da non escludere una nuova avventura all'estero. In Premier League ci sarebbero tante società interessate.

SPORTAL.IT | 25-03-2020 09:23