Florenzi verso l'addio alla Roma, scelta la nuova destinazione

Il bilancio di 11 presenze su 16 partite di campionato non sarebbe neppure negativo, preso in sé stesso. Ma se si sta parlando del capitano della squadra, i numeri fanno un altro effetto, in particolare se si pensa alla distribuzione del minutaggio.

Alessandro Florenzi non sembra essere un punto fermo della nuova Roma di Paulo Fonseca, che veleggia spedita in zona Champions e si è qualificata per i sedicesimi di Europa League. Per questo il jolly giallorosso potrebbe anche decidere di cambiare maglia durante il mercato di gennaio nell’ottica di non perdere quota nelle scelte di Roberto Mancini verso l’Europeo 2020.

Dopo essere stato avvicinato alla Sampdoria di Claudio Ranieri e all’Inter di Antonio Conte, due tecnici che ben conoscono Florenzi per averlo allenato rispettivamente alla Roma e in Nazionale, e dopo che il giocatore ha declinato la corte di club cinesi e dell’Olympique Lione di Rudi Garcia, altro suo ex tecnico in giallorosso nonché avversario della Juventus negli ottavi di Champions League, la pista buona sembra essere quella che porta alla Fiorentina.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ i contatti tra i due club e tra i viola e l’entourage di Florenzi sarebbero ben avviati. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, quindi è fondata l’idea che l’esterno abbia giocato contro la Spal l’ultima partita all’Olimpico con la casacca della Roma, condita da un assist per il terzo gol realizzato da Mkhitaryan.

Prodotto del vivaio giallorosso e protagonista in prima squadra dal 2012 dopo una stagione in prestito al Crotone, quest’anno Florenzi è stato titolare inamovibile fino alla fine di settembre, per poi assommare appena 150 minuti in quattro partite tra novembre e dicembre, prima di giocare titolare contro la Spal. Una scelta, quella di Fonseca, che può essere letta in chiave di un possibile addio di Florenzi ai propri tifosi.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 14:20