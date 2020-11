Emergenza Coronavirus al Nizza. Secondo quanto riporta il quotidiano francese ‘Nice-Matin’, il club di Ligue 1 ha registrato ben dieci casi di Covid nel gruppo squadra.

I giocatori sono tutti asintomatici ma non potranno riprendere gli allenamenti fino a metà della prossima settimana, pochi giorni prima della trasferta di Marsiglia prevista per sabato 21 novembre. In dubbio dunque la sfida anche perché si temono nuovi positivi.

OMNISPORT | 12-11-2020 12:36