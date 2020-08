Fofana: ufficiale il trasferimento al Lens

Si interrompe l’avventura italiana di Seko Fofana, prelevato dall’Udinese nell’estate del 2016 dalla formazione giovanile del Manchester City: il centrocampista ivoriano saluta il club friulano e vola in Francia per vestire la maglia del Lens.

Questo il comunicato della società bianconera, che cede il giocatore classe ’95 a titolo definitivo: “Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana. Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa Italia”.

OMNISPORT | 18-08-2020 15:27