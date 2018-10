Fofana valuta l'addio a gennaio

Fofana potrebbe dire addio all’Udinese nel prossimo mercato di gennaio.

Il centrocampista ivoriano – in scadenza di contratto a giugno 2022 con il club bianconero – starebbe valutando diverse proposte per il suo futuro. In primis il Napoli: Ancelotti ha chiesto alla società l’acquisto di un vice Allan e il profilo di Fofana sembra convincere sia il tecnico che la dirigenza.

Un altro club italiano interessato al giocatore è la Sampdoria che, già nella scorsa estate, aveva provato a strapparlo all’Udinese con un’offerta intorno ai dieci milioni di euro. Previsto un nuovo assalto dei blucerchiati nelle prossime settimane. Attenzione, infine, all’ipotesi Germania: l’ivoriano è infatti richiesto da Lipsia e Hoffenheim.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 16:25