Foggia-Cavese, moviola: nel deserto dello Zaccheria si sente tutto e l’arbitro non sbaglia, Var in vacanza

La prova dell’arbitro Ciro Aldi nel posticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto della sezione di Lanciano ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Arbitro tra i più giovani della categoria, Ciro Aldi – la scelta per Foggia-Cavese – è nato e cresciuto in provincia di Napoli per poi trasferirsi subito dopo il diploma da ragioniere in Emilia Romania e quindi a Lanciano dove tuttora svolge la professione di impiegato nel settore logistico di un’importante azienda della Val di Sangro. La sua carriera arbitrale inizia invece nel 2010. Dopo aver calcato i campi provinciali e regionali, nel 2018 viene promosso a livello nazionale. Attualmente è al suo secondo anno tra i professionisti. Nell’annata 2024-25 del campionato di Lega Pro il fischietto abruzzese ha diretto 10 incontri (sei nel girone A, tre nel B e uno soltanto nel raggruppamento C), comminando 57 ammonizioni in totale (di cui due doppie) (media considerevole di 5,7 cartellini a partita). Due rossi e ben sette rigori assegnati. Si ricorda Potenza-Giugliano dello scorso anno, finita con il punteggio di 4-4, in cui Ciro Aldi ha estratto 10 gialli e concesso e 2 rigori, uno per parte.

I precedenti tra le due squadre

Nei 16 precedenti il Foggia aveva vinto 8 partite (Goal totali 22, PPG 1.4), la Cavese 5 (Goal totali 15, PPG 0.9), tre i pareggi

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fabio D’Ettorre e Arli Veli con quarto ufficiale Vogliacco e al FVS De Chirico, l’arbitro ha ammonito Diarrassouba, D’Amico e Luciani.

Foggia-Cavese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Nel deserto dello Zaccheria, con lo stadio quasi totalmente vuoto e meno di 500 infreddoliti spettatori disseminati sugli spalti (con le curve vuote che continuano la protesta) per il record negativo storico dei satanelli, si è giocato quasi a porte chiuse con tutte le voci – degli spettatori così come di giocatori e allenatori – distintamente udibili. Cosa che ha agevolato il lavoro del direttore di gara, soprattutto per le simulazioni. Serata tranquilla per il fischietto designato al Var a chiamata che non è dovuto mai intervenire. Al 13′ pimo ammonito del match. Si tratta di Diarrassouba dopo un contatto aereo con Panico. Due minuti dopo giallo anche per D’Amico e al 23′ ammonito anche Luciani. Al 61′ l’unico vero caso dubbio: Diarrassouba sguscia via in area e cade dopo un contatto ma per l’arbitro non c’è niente. Dopo 3′ di recupero Foggia-Cavese finisce 0-0.