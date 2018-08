Foggia e Perugia chiudono con i botti

Nessun colpo sensazionale, come se l’attenzione generale fosse rivolta soprattutto all’attesa di conoscere il format definitivo del campionato, ma tanti acquisti, anche di un certo peso. Questo è stata l’ultima giornata del mercato di Serie B, come sempre scoppiettante e con tante ufficialità. Il campionato dovrebbe partire venerdì prossimo e allora non è stata presa in considerazione l’ipotesi di spostare al 31 la data di chiusura delle trattative, nonostante in generale si sia andati a rilento in agosto per i noti problemi legali-amministrativi.

Le regine delle ultime ore sono state Cosenza, Foggia e Perugia, che hanno messo in organico giocatori importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi. I neopromossi calabresi hanno sistemato difesa, centrocampo e attacco con Legittimo, Verna, Garritano e Maniero, mentre i rossoneri, che partiranno con 8 punti di penalizzazione, hanno prelevato Rizzo in prestito dal Bologna e Chiaretti dal Cittadella. Tanti i movimenti del Perugia: Gabriel, svincolatosi dal Milan, Verre dalla Sampdoria, Bordin dalla Roma e El Yamiq dal Genoa, ma è partito Buonaiuto, direzione Benevento dove ha ritrovato il maestro Bucchi, avuto a Macerata e appunto a Perugia. Lasciano la Serie A Citro, che va a Venezia dopo la promozione con il Frosinone, e Vaisanen, ceduto in prestito dalla Spal al Crotone

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 17-08-2018 23:10