Foggia in prima linea per Caracciolo

Ad Andrea Caracciolo, che è sempre in attesa di un cenno da parte del Brescia, qualora non dovesse arrivare il rinnovo del contratto con le 'Rondinelle', le alternative non mancano: il Foggia, secondo il quotidiano 'Brescia Oggi', sarebbe in prima linea, ma ci sono anche Cremonese ed Entella, sempre che la formazione di Chiavari mantenga la categoria cadetta nello spareggio con l'Ascoli.

37 anni da compiere a settembre, Caracciolo è tornato a Brescia nel 2012. Nel suo lungo girovagare per l'Italia ha giocato anche a Perugia, Palermo, Genova (sia con Sampdoria che con Genoa) e Novara.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 17:10