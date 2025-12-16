Foggia-Monopoli, moviola: per due volte l’arbitro al Var non cambia idea, che fortuna sul gol partita

La prova dell’arbitro Alessandro Pizzi allo Zaccheria nel posticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto bergamasco ne ha ammoniti cinque

Alessandro Pizzi, la scelta per Foggia-Monopoli, è molto stimato in Can-C nonostante la giovane età. Ha conseguito il diploma di Ragioniere-Programmatore nel 2016, lavorando anche nel mondo dell’informatica e della finanza con un interesse per il mondo immobiliare, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

Nei 12 precedenti tra le due squadre allo Zaccheria 8 vittorie dei rossoneri, 2 pareggi e 2 successi del Monopoli.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Luca Marucci di Rossano e Matteo Di Berardino di Teramo con IV uomo Leonardo e Antonio Alessandrino di Bari e operatore FVS Antonio Alessandrino di Bari, l’arbitro ha ammonito 30′ Tirelli (M), 58′ Cascella (M), 68′ Bordo (M), 84′ Morelli (F), 90+5′ Perucchini (F)

Foggia-Monopoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 12′ il gol di D’Amico che porta in vantaggio il Foggia. Al 28′ brutto intervento di Tirelli su Olivieri, l’arbitro estrae solo il giallo. Il Foggia chiede l’intervento del FVS reclamando l’espulsione ma dopo aver rivisto le immagini l’arbitro non cambia idea. Regolare al 56′ il gol dell’1-1 segnato da Fall. Al 58′ giallo per Cascella per un fallo di mano che frena la ripartenza di Olivieri. Al 64′ rocambolesco ma valido il gol del 2-1 del Foggia con Winkelmann: Angileri arriva sulla palla ma rinvia sul corpo di Winkelmann che in maniera fortunosa trova la deviazione vincente

Al 68′ il Monopoli chiede un rigore: Imputato si invola verso la porta avversaria, Perucchini esce in leggero ritardo e interviene sull’esterno biancoverde. Per l’arbitro è tutto regolare e la decisione non cambia neanche dopo l’intervento del FVS chiesto dai biancoverdi ma porta all’ammonizione di Bordo per proteste. All’84’ ammonito Morelli per fallo a palla lontana. Al 95′ giallo per Perucchini e dopo 7′ di recupero Foggia-Monopoli finisce 2-1.