Foggia salvo, l'Entella s'infuria

La sentenza del Tribunale Federale sul Foggia, penalizzato di 15 punti nella classifica del prossimo campionato di Serie B, non ha certo accontentato i rossoneri, pronti a dare battaglia nei prossimi gradi di giudizio, ma ha fatto infuriare al Virtus Entella, ammesso al processo come club interessato perché la Procura aveva chiesto la retrocessione dei pugliesi, con la Virtus in prima fila per un eventuale ripescaggio.

Il club del presidente Gozzi ha pubblicato a riguardo un duro comunicato sul proprio sito ufficiale: "La società prova rabbia e profondo rammarico perché si è persa un'importante occasione per fare davvero pulizia nel calcio e restituire giustizia e certezza a un movimento che ne ha assolutamente bisogno. L'impianto accusatorio della Procura Federale, affiancata dalla scrivente società, è stato integralmente accolto. Così come è accertato che il Foggia si è finanziato, per due stagioni, grazie a proventi derivanti da attività illecite, ma, nonostante ciò, la pena irrogata è stata la penalizzazione di 15 punti nel prossimo campionato di Serie B. Ove fosse stata inflitta nel campionato 2017-2018, il Foggia sarebbe retrocesso e la Virtus Entella avrebbe mantenuto il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Serie B".

SPORTAL.IT | 02-07-2018 21:30