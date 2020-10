Foggia, si punta su un ex juventino

Reduce da quattro sconfitte consecutive, il Foggia è pronto ad attingere al mercato degli svincolati per mettere esperienza nella rosa a disposizione di Marco Marchionni, costruita in tutta fretta dopo il ripescaggio in Serie C.

L’obiettivo è rinforzare tutti i reparti e per la difesa il nome più caldo è quello di Lorenzo Del Prete, esperto esterno classe ’86.

Il terzino romano vanta quasi 300 presenze in Serie B: l’ultima sua apparizione in C risale alla stagione 2018-’19 con la Juventus Under 23, club in cui ha mosso i primi passi calcistici, mentre nella scorsa stagione ha militato nel Trapani, società con cui ha vissuto l’amarezza della retrocessione e del successivo fallimento all’inizio dell’attuale stagione, grazie al quale ha ottenuto lo svincolo.

OMNISPORT | 29-10-2020 18:10