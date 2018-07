Foggia, suggestione Borriello

Il Foggia pensa a Marco Borriello per rinforzare il reparto offensivo.

L’attaccante ex Milan e Roma ha recentemente risolto il contratto con la Spal ed è attualmente svincolato. Per il club allenato da Gianluca Grassadonia sarebbe un acquisto importante e che farebbe sognare i tifosi una promozione in A nella prossima stagione.

Il giocatore ha ricevuto diverse offerte – tra cui quella della Fiorentina – e prenderà una decisione solo nei prossimi giorni.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 24-07-2018 19:20