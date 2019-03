Foggia, torna Grassadonia

Gianluca Grassadonia torna ad allenare il Foggia. Lo comunica la società rossonera dopo l'esonero di Pasquale Padalino a seguito della sconfitta di sabato nel derby contro il Lecce al Via del Mare. In mattinata Grassadonia ha incontrato i vertici societari per definire gli ultimi accordi: ha firmato un contratto fino al 2020.

"Il Foggia calcio comunica di aver affidato al signor Gianluca Grassadonia l'incarico di allenatore della Prima Squadra. Grassadonia, nel pomeriggio, dirigerà l'allenamento al campo sportivo dall'Aeroporto militare di Amendola".

SPORTAL.IT | 11-03-2019 12:50