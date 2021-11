10-11-2021 22:00

Passano gli anni, ma Zdenek Zeman continua a stupire. Il tecnico boemo, che domenica ha festeggiato le 1000 panchine in Italia, ha dovuto far di necessità virtù, costringendo i ragazzi del Foggia ad allenarsi nel piazzale dello Zaccheria. Una scena già vista in passato.

Il motivo? La pioggia ha rovinato il manto erboso dello stadio, rendendo il campo impraticabile. Lavoro duro per la compagine rossonera in vista del prossimo impegno di Serie C.

