Fognini ad un passo dalla Top 10

Grazie all'impresa a Montecarlo, Fognini fa un grande balzo nella classifica ATP. L'italiano conquista, infatti, la 12esima posizione in classifica (best ranking ATP per l'azzurro che ora sogna un posto nella Top 10). Fognini potrebbe non essere presente al prossimo torneo di Barcellona (problema ad un polpaccio).

Tra i primi 20 al mondo, anche Cecchinato (17esimo). Sorride anche Sonego. Raggiungendo i quarti di finale a Montecarlo, l'azzurro è salito al 66esimo posto (salto di 30 posizioni). Tra i primi 100, anche Fabbiano (91).

SPORTAL.IT | 23-04-2019 07:24