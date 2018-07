Fognini batte Gasquet e vince lo 'SkiStar Swedish Open'

Domenica importantissima per il tennis italiano.

Marco Cecchinato e Fabio Fognini sono stati i protagonisti di una giornata fantastica. Il ligure ha conquistato il suo settimo trofeo in carriera battendo in tre set il francese Richard Gasquet (6-3, 3-6, 6-1) in un'ora e 48 minuti di partita.

Il 31enne ha dunque vinto lo 'SkiStar Swedish Open' ed è nei top 15 in classifica. Ecco le sue parole: "Non posso essere che molto soddisfatto perché è sempre complicato giocare contro Richard. E' un torneo bellissimo, non ci giocavo da tanti anni e sono contento di essere tornato per vincerlo".

SPORTAL.IT | 22-07-2018 22:55