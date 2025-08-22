Fognini come Federica Pellegrini: la tv dopo il ritiro, Fabio scende in pista a Ballando con le Stelle

Dopo l'ultimo match della carriera disputato a Wimbledon contro Alcaraz, il 38enne ligure ha voltato pagina e si dà alla tv come tanti altri ex sportivi

Fabio Fognini ha appeso la racchetta al chiodo dopo Wimbledon ed è pronto a scendere in pista. Già, un’altra (fresca ex) stella dello sport sceglie la tv dopo il ritiro. Come Federica Pellegrini nel 2024, anche l’ormai il 38enne ligure parteciperà a Ballando con le Stelle. L’annuncio è stato dato oggi.

Fognini come Federica Pellegrini: sì a Ballando con le Stelle

Pur mantenendo un legame indissolubile con il nuoto e con il mondo dello sport tanto da essere stata eletta nella Commissione atleti del Cio, Federica Pellegrini non ha certo respinto la corte del piccolo schermo. Negli ultimi anni la Divina è stata protagonista di diversi format di successo come Italia’s Got Talent, Pechino Express e, appunto, Ballando con le Stelle, che hanno mantenuto inalterata la sua popolarità nonostante l’addio alle vasche.

Presto, inoltre, la vedremo in azione con Luis Sal in un nuovo formato: ‘Physical: da 100 a 1 Italia‘. Vale lo stesso discorso anche per Fabio Fognini, che solo un mese fa era ancora in campo e, ora, si prepara ad affrontare una nuova sfida nelle vesti di ballerino.

Dal campo alla pista: l’annuncio sui social

L’annuncio della sua partecipazione è stato pubblicato sull’account Instagram del dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. E Fogna non poteva non trovarsi su un campo da tennis. “Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita. Ma quest’anno ho deciso di scendere in pista” ha detto.

L’obiettivo è chiaro: “Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo”. Del cast fanno già parte Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, il cantante Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D’Urso, Martina Colombari, moglie dell’ex difensore del Milan e opinionista Sky Billy Costacurta, e Nancy Brilli.

Vent’anni da urlo, l’apice a Monte Carlo, l’addio con Alcaraz

Talento puro della racchetta. Misto a una teatralità che l’ha portato spesso ad avere reazioni sopra le righe. Geniale, ma fuori dagli schemi. Ecco il mix esplosivo che ha caratterizzato la carriera del tennista ligure. Mai banale e per questo sempre atteso e amato dai fan, sempre sulla cresta dell’onda.

Vent’anni in campo, nove titoli ATP con la perla di Monte Carlo, primo italiano a conquistare il prestigioso torneo del Principato nell’era Open. Il congedo a Wimbledon, contro Carlos Alcaraz. Il modo migliore per salutare. E voltare pagina. Lo attende la tv. Lo attende Ballando. E, chissà, che anche in pista non riesca a regalare qualche sfogo memorabile.