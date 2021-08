Fognini e Berrettini a caccia degli ottavi

E’ stato un inizio di settimana felice per il tennis azzurro grazie alle vittorie conquistate da Fabio Fognini contro Nikoloz Basilashivili e da Jannik Sinner opposto a Federico Delbonis .

Per il 34enne sanremese non c’è però tempo per rifiatare perché gli organizzatori del Masters 1000 in corso di svolgimento in Ohio hanno deciso di rimetterlo in campo anche in questo martedì di metà agosto: Fabio affronterà, infatti, in serata Guido Pella per un posto negli ottavi di finale.

Il connazionale di Juan Martin Del Potro sta vivendo una stagione a dir poco complicata (4W-13L) tuttavia è finalmente riuscito a sbloccarsi a Cincinnati, ritrovando contro David Goffin una vittoria che gli mancava addirittura dal Roland Garros.

I due giocatori si affronteranno per la settima volta in carriera con l’italiano avanti per 4 a 2 dopo la netta affermazione conquistata nell’ultimo confronto diretto giocato quest’anno sulla terra rossa di Ginevra.

Per quanto precede, i bookmakers hanno deciso di schierarsi in modo netto in favore di Fognini che ha una ghiotta opportunità per arrivare tra i primi 16 in Ohio dove andrebbe poi ad affrontare il vincente della sfida tra Lloyd George Harris e Alexander Zverev.

Con Sinner che beneficia di una giornata di riposo, avremo altri due azzurri impegnati oggi: Lorenzo Sonego farà il suo ingresso nel torneo opposto al giovane spagnolo Carlos Alcaraz Garfia , reduce da ottime qualificazioni in cui ha battuto senza problemi Thiago Monteiro e Ilya Ivashka.

Per il torinese si tratta quindi di un impegno non semplice con i quotisti che, non a caso, concedono una preferenza all’iberico in apertura.

In ultimo, da segnalare il rientro in campo di Matteo Berrettini che, dopo il bye, se la vedrà con il terraiolo doc Albert Ramos-Vinolas , bravo comunque a sorprendere il tennista di casa Taylor Harry Fritz all’esordio: se il romano avrà recuperato dall’infortunio subito a Wimbledon , il passaggio del turno appare ampiamente alla sua portata.

OMNISPORT | 17-08-2021 10:06