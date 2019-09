Fognini esaltato dai big

“E’s tata una settimana che non dimenticherò mai: la considero un premio per quello che ho costruito in 15 anni di carriera: è un’esperienza che porterò dentro di me”: così, in merito alla sua partecipazione alla Laver Cup, il numero uno del tennis italiano, Fabio Fognini, oggi a Genova come ospite di “Regolandia” all’ospedale G. Gaslini, un’iniziativa di educazione alle regole che si inserisce nel progetto “Sicurezza & Salute Insieme”, siglato nel 2017 tra la Questura di Genova e la Direzione dell’Istituto.

“Nadal e Federer? Sono ragazzi semplici che sanno stare in compagnia e si divertono tanto: ti mettono a loro agio ed è una bella cosa considerato che sono la storia del nostro sport: sono unici da ogni punto di vista. E’ un periodo non semplice per i motivi che tutti sanno, adesso cerco di stringere i denti in questo finale di stagione. L’ipotesi di operarmi c’è ma non è il momento di parlarne”.

SPORTAL.IT | 24-09-2019 10:53