“Federer batterebbe i migliori 80 al mondo”, Fognini costretto a smentire la fake news: il tennis ha un problema social

Le false dichiarazioni attribuite all’ex tennista italiano fanno il giro del mondo e Fognini è costretto alla smentita: da Sinner ad Alcaraz le “fake” sul tennis stanno diventando un problema

Una dichiarazione postata ad arte e il gioco è fatto. I social influenzano i media ormai da tempo ma sembra che l’impatto in alcuni sport sia diventato ancora più pesante. E tra questi sport c’è anche il tennis come dimostrato dall’ultimo caso che ha riguardato Fabio Fognini e da una dichiarazione che in realtà non ha mai fatto. E l’ex tennista è stato costretto a smentire la notizia.

“Federer batterebbe i migliori 80 al mondo”: la fake

La costruzione di una fake news è diventata oggetto di studio e l’ultimo caso da analizzare riguarda suo malgrado anche Fabio Fognini. Nella giornata di ieri, le parole dell’ex tennista ligure hanno fatto scalpore quando sui social ha fatto la sua comparsa una sua dichiarazione che sarebbe stata pronunciata ai microfoni di Sky Italia: “Non ho ancora parlato con Musetti, però Simone Tartarini (il suo allenatore) mi ha mandato alcuni video della sessione di allenamento di ieri. Mi ha detto che Federer su una partita secca potrebbe vincere almeno contro 80 giocatori tra i primi 100 al mondo. Il livello è sceso molto”.

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La smentita di Fognini

E’ bastata questa scintilla ad alzare un vero e proprio polverone. La notizia si è diffusa a macchia d’olio, al punto che è possibile trovarla anche su importanti siti stranieri come Mundo Deportivo. E vista l’eco che la fake aveva ottenuto è stato necessario l’intervento dello stesso Fognini per smentire la notizia: “Vedo che sta circolando sui social una frase a me attribuita e che avrei pronunciato a Sky Sport. Conosco molto bene Lorenzo e altrettanto Roger e non mi sarei mai permesso di dire una frase del genere. Va contro il mio modo di essere e il mio modo di pensare ma soprattutto il mio modo di vedere il tennis”.

Sinner, Alcaraz e gli altri: il tennis ha un problema social

La crescita del tennis negli ultimi anni è dimostrata dai numeri che i tornei continuano a registrare. Merito di questa esplosione, avvenuta anche e soprattutto in Italia, è da attribuire ai successi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz capaci di andare a raccogliere un’eredità molto pesante: quella dei Big 3. Ma quando il livello di attenzione cresce così tanto arrivano immancabili anche i problemi. Sui social le fake news sembrano diventate all’ordine del giorno e se su alcuni account la volontà è quella di fare parodia e ironia, c’è chi riesce a lanciare messaggi che finiscono anche per entrare nel circuito mainstream dei media. Nelle ultime settimane, a esempio, la situazione riguardante il ginocchio di Sinner è stata al centro di una serie di voci e di speculazioni che, spesso senza alcun fondamento, hanno finito per alzare il livello di tensione e di scontro tra gli utenti.