Fognini mira alla top 10 con serenità

"Se penso alla top 10? Certo, non lo immagino come un obiettivo quanto piuttosto come un sogno che puo' finalmente avversarsi. Ma non è un chiodo fisso e se non succede non è la fine del mondo. Di certo la sto vivendo in maniera più consapevole e matura di qualche anno fa, quando ero salito fino al numero 13". Così si è espresso Fabio Fognini dopo aver battuto Andreas Seppi nel derby azzurro di primo turno al Roland Garros. "Sto attraversando un buon periodo nonostante quel piccolo problema alla gamba che mi trascino dietro da qualche settimana – ha aggiunto il tennista ligure -. Il clima non mi aiuta perché fa abbastanza freddo e c'è molta umidità".

A Parigi Stefano Travaglia è stato eliminato al secondo turno. Il 27enne di Ascoli Piceno, numero 119 Atp, ha ceduto in cinque set al mancino francese Adrian Mannarino, numero 48 del ranking, con il punteggio di 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Simone Bolelli è invece uscito di scena al primo turno: si è arreso in tre set al francese Lucas Pouille, testa di serie numero 22, con il punteggio di 6-3 6-4 7-5.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 11:49