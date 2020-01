Per la terza volta in carriera Fabio Fognini è approdato agli ottavi degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne Park.

Il 32enne di Arma di Taggia, testa di serie numero 12, ha battuto Guido Pella per 7-6 (0), 6-2, 6-3 e ora affronterà lo statunitense Tennys Sandgren, giustiziere di Matteo Berrettini al secondo turno.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 13:00