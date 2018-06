Fognini: "Vado via e rosico"

"Vado via rosicando". A Fabio Fognini non è andata giù la sconfitta contro Marin Cilic al Roland Garros. Il croato si è imposto solo al quinto set dopo una battaglia di oltre tre ore e mezza.

"C'e' rammarico perche' ci sono andato molto vicino. L'ho portato al quinto set quando non ci credeva nessuno. E li' poteva accadere di tutto, diventa un terno al lotto e lui mi sembrava un po' stanco. Ho servito molto bene per l'intero incontro, peccato per quel game sul 3-3, quando una mia smorzata si e' fermata sul nastro. Era giusto provarla, ma il suo sorpasso in quel momento ha rovinato tutto. Recuperare ancora era complicato".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 10:55