Fognini, vittoria da urlo in Messico

Fabio Fognini ha vinto il torneo Atp di Los Cabos, in Messico, battendo in finale l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 al mondo. Il tennista azzurro ha conquistato per la prima volta in carriera un titolo sul cemento, l'ottavo in totale e il terzo in un 2018 finora da incorniciare.

L'atleta ligure si è imposto agevolmente sul trentenne di Tandil in un'ora e 19 minuti chiudendo in due set (6-4, 6-2) e da lunedì sarà il numero 14 del mondo, continuando la sua ascesa verso l'obiettivo dichiarato ad inizio anno, la Top Ten.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 11:00