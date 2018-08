Folgore Caratese, nuovo innesto in difesa

Attraverso un comunicato stampa, l'US Folgore Caratese ha annunciato l'acquisto di Giorgio Conrotto, classe 1987 e vincitore del Campionato Primavera con l'Inter nel 2007.

Il difensore ex Cuneo ha calcato i campi di serie C e D per 14 anni, collezionando 398 presenze e siglando 17 reti.

"Ho scelto la Folgore perchè la società mi ha fatto sentire importante e mi ha voluto a tutti i costi. Conosco il Presidente e il Direttore Sportivo. Tecnicamente sono un difensore vecchio stampo, mi piace avere il contatto fisico con l'avversario e quindi una marcatura ad uomo", le prime parole di Conrotto.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 11:30