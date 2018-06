Folle Maradona, finisce in ospedale

L'Argentina, al termine di una sfida al cardiopalma, ha conquistato un posto negli ottavi di finale del Mondiale (se la vedrà con la Francia), superando la Nigeria negli ultimi, palpitanti, minuti finali. Maradona ha seguito la partita con grande partecipazione, tra balli e gestacci.

Al termine della partita, la leggenda argentina è stata portata, come riportato da ESPN, all'ospedale di San Pietroburgo per accertamenti. Non dovrebbe essere nulla di grave, El Diez, dopo aver esagerato in tribuna, è stato visitato accuratamente.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 09:15