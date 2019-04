Follia alla Continassa: tifoso rischia di essere investito da CR7

Ha compiuto un gesto scellerato che lo ha portato quasi all’incidente: per un tifoso diCristiano Ronaldo lanciarsi contro l’auto in movimento del suo idolo ha rischiato di tradursi in un serio rischio per la sua integrità, come vedrete dal video.

Il campione juventino, infatti, è riuscito a evitare un suo sostenitore che fuori dalla Continassa si è lanciato contro la vettura grazie alla scarsa velocità e all’estrema prudenza del caso.

Evitare la tragedia è stata pura fortuna: Ronaldo si è trovato il tifoso davanti, in un momento di strana euforia che ha portato il fan ad attraversare improvvisamente la strada.

VIRGILIO SPORT | 02-04-2019 10:46