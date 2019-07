Follia Balotelli a Napoli: SuperMario finisce nella bufera

Mario Balotelli è finito nella bufera dopo la diffusione di un video sui social. L'attaccante bresciano, che si è svincolato dal Marsiglia ed è alla ricerca di un club, in vacanza a Napoli ha fatto una scommessa con il gestore di un bar di Mergellina, offrendogli duemila euro per buttarsi nell'acqua del porto con il suo scooter.

L'uomo ha accettato la scommessa e si è lanciato in mare dal molo a bordo del suo motorino, poi è riemerso tra gli applausi e ha riscosso il premio direttamente dalle mani dell'ex punta di Milan e Inter. Ad assistere all'"impresa" molti ragazzi.

Il video è diventato virale e su SuperMario è arrivata subito una pioggia di accuse, tanto che poco dopo il calciatore ha risposto un una storia su su Instagram: "Filosofi.. ecco a voi la vespa "inquinante" ripescata".

Balotellate a parte, il futuro dell'ex punta di Milan e Inter è sempre più nebuloso. Il Parma, interessato al giocatore, si è definitivamente tirato indietro. A spegnere i riflettori su quello che sarebbe potuto essere uno dei colpi dell’estate è stato il presidente del club crociato Pietro Pizzarotti, che ha parlato a margine della presentazione delle maglie per la stagione 2019-2020.

Pizzarotti ha ammesso che l’idea c’era stata, salvo naufragare presto: “Abbiamo provato ad approcciarci, solo che ci siamo resi conto che ha dei costi non accessibili per il Parma. Dispiace perché un giocatore che piace, ma la trattativa non andrà avanti". Per Mario ora ipotesi Brescia e Fiorentina.

