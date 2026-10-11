Follia in Svezia: 0-0 dopo il primo tempo, 5-6 al 99’ in Aik Solna-Brommapojkarna

All'intervallo è 0-0, poi succede di tutto: gli ospiti volano sul 5-1, i padroni di casa firmano una rimonta incredibile fino al 5-5, ma Hansen decide al 99'.

Dallo 0-0 all’intervallo a un incredibile 5-6 finale. In Svezia, la sfida tra AIK Solna e Brommapojkarna si è trasformata in una partita da record per spettacolo e colpi di scena. Nella 23esima giornata di campionato, le due squadre hanno dato vita a un secondo tempo incredibile, con undici reti, una rimonta che sembrava impossibile e un gol decisivo arrivato quando ormai il pareggio sembrava scritto. A prendersi i tre punti sono stati gli ospiti, capaci di resistere al ritorno dell’AIK e di trovare la zampata vincente al 99′.

Dallo 0-0 al 5-1: il Brommapojkarna scappa

Per quarantacinque minuti il tabellino è rimasto immacolato. Poi, al rientro dagli spogliatoi, la partita ha cambiato completamente volto. Al 48′ Strand ha sbloccato il risultato per il Brommapojkarna, dando il via a una sequenza di gol che nessuno avrebbe potuto immaginare dopo un primo tempo senza reti.

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L’AIK ha provato a reagire, trovando il momentaneo pareggio al 55′, ma la risposta dei padroni di casa è durata pochissimo. Il Brommapojkarna ha ripreso in mano la gara, colpendo ripetutamente e sfruttando le difficoltà difensive degli avversari. Sever e compagni hanno allungato fino al clamoroso 5-1, facendo pensare a una partita ormai chiusa.

L’AIK si risveglia: tre gol e una rimonta incredibile

Quando tutto sembrava deciso, l’AIK ha trovato energie e orgoglio per riaprire una sfida che pareva compromessa. I padroni di casa hanno cominciato a segnare a ripetizione, accorciando progressivamente le distanze e mettendo sotto pressione una squadra che fino a quel momento aveva dominato la ripresa.

Il Brommapojkarna ha perso certezze, mentre lo stadio ha ripreso a crederci. L’AIK ha continuato ad attaccare e la rimonta si è completata al 97′, quando Johan Hove ha firmato il gol del 5-5. Una rete che ha fatto esplodere il pubblico e sembrava destinata a diventare il simbolo di una delle rimonte più incredibili della stagione svedese.

Hansen al 99′: l’ultimo tiro vale la vittoria

Ma la partita non era ancora finita. Con il recupero ormai agli sgoccioli, il Brommapojkarna ha trovato la forza per ripartire un’ultima volta. Oliver Zandén ha preso palla, ha superato il terzino destro Mads Thychosen ed è entrato in area prima di servire Mads Hansen. L’attaccante non ha sbagliato: conclusione vincente al 99′ e risultato fissato sul 6-5 per gli ospiti.

Una doccia gelata per l’AIK, che dopo essere stato sotto di quattro gol aveva accarezzato l’impresa, e una liberazione per il Brommapojkarna, riuscito a evitare che una partita apparentemente sotto controllo si trasformasse in una beffa. Undici reti in un solo tempo, una rimonta quasi completata e un gol all’ultimo pallone: difficile chiedere di più al calcio.

Strand sorride: “È un ottimo rapporto qualità-prezzo”

Il Brommapojkarna si porta a casa una vittoria pesantissima, mentre all’AIK resta il rammarico per una rimonta costruita con carattere ma sfumata proprio all’ultimo istante. Una partita che racconta meglio di qualsiasi altra cosa l’imprevedibilità del calcio: anche quando il pareggio sembra ormai inevitabile, basta un’ultima azione per cambiare tutto.

E al termine della gara, il difensore Simon Strand ha commentato con ironia lo spettacolo offerto dalle due squadre. “È un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi è venuto qui oggi”, ha dichiarato a TV4, una serata che difficilmente i tifosi presenti dimenticheranno.

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