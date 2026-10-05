Scene di pura follia a Pechino, dove Medvedev viene squalificato per aver colpito in un occhio uno spettatore obbligandolo a lasciare il campo per farsi medicare, regalando così la finale a Djokovic

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Finale folle in quel di Pechino, dove la semifinale tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev si è conclusa anticipatamente per la squalifica del russo, colpevole di aver colpito con una pallina nell’occhio un tifoso, poi costretto ad abbandonare il campo per farsi controllare. Nole, che stava comunque servendo per il match, vola così alla sua settima finale consecutiva nella capitale cinese, allungando a 33 la striscia di vittorie nel torneo.

Il folle finale della sfida tra Medvedev e Djokovic

La bella semifinale tra Djokovic e Medvedev si è conclusa nel modo più indegno possibile, con il russo squalificato dopo aver colpito un tifoso sugli spalti. Succede tutto nell’ottavo game del secondo set, quando Nole dopo aver brekkato nuovamente il suo avversario stava servendo per il match. Superato da un colpo potente e angolato del serbo, in corsa Daniil si ritrova con la pallina che dopo essere rimbalzata sui cartelloni gli torna addosso.

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Invece di lasciarla sfilare Medvedev, probabilmente vittima di un po’ di frustrazione per l’aver ceduto nuovamente la battuta nel game precedente dopo che era riuscito a conquistare un contro-break che aveva riaperto il parziale, decide di colpirla tutto scomposto, con la pallina che dalla racchetta del russo invece di andare a sbattere contro i cartelloni – come da intenzione del giocatore – s’impenna, finendo col colpire nell’occhio uno degli spettatori, poi costretto ad abbandonare il campo per farsi medicare. Inevitabile poi la scelta del giudice di sedia e del supervisor ATP di squalificare Medvedev, che preoccupato per le condizioni del tifoso lascia il campo senza accennare alla minima protesta.

Tanto nervosismo per Medvedev e Djokovic

Che la partita fosse nervosa però lo si era già capito prima. In più di un’occasione entrambi i giocatori avevano messo in mostra la loro frustrazione, con Djokovic che in più occasioni si era lamentato con il proprio angolo (indipendentemente che avesse vinto o meno il proprio punto) e poi si è messo a litigare col giudice di sedia. Dall’altra parte invece Medvedev è apparso molto infastidito dalle continue pause di Nole e dalla sua sofferenza fisica, a suo parere molto accentuata e forse anche non reale, tanto che a inizio del secondo set si è messo a prenderlo in giro, facendo finta di piegarsi in due dalla fatica e dal loro per sfotterlo.

Cosa succederà ora a Medvedev

Questa follia nel finale costerà cara a Medvedev, che ora dovrebbe subire una doppia stangata da parte dell’ATP. La squalifica dal torneo infatti dovrebbe comportare a Daniil la perdita dei 200 punti acquisiti per l’approdo in semifinale e la perdita del montepremi acquisito (circa 200mila dollari) durante il suo percorso a Pechino. Una doppia multa che difficilmente dimenticherà con facilità.

Djokovic sfiderà De Minaur per il settimo titolo

In tutto ciò Djokovic approda dunque meritatamente in finale. Come contro Zverev infatti anche nella giornata di oggi Nole aveva ben impressionato, andando oltre le fatiche fisiche e il nervosismo e tirando fuori un’altra super prestazione che lo aveva portato a servire per il match contro una bella versione (fino all’ultima follia) di Medvedev. Il serbo sale così a 33 successi consecutivi a Pechino, dove contro Alex de Minaur proverà a conquistare il suo settimo titolo in sette apparizioni.