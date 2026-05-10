Follia nel derby a Praga, in centinaia con fumogeni invadono campo e aggrediscono portiere: lo Slavia rischia di perdere il titolo

Notte da dimenticare all'Eden Stadium nella capitale ceka, gara sospesa per gravi atti di violenza dei tifosi, si aspetta il verdetto della Lega

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Doveva essere la gara da ricordare per la conquista del titolo ceko ma per lo Slavia Praga il derby con lo Sparta si è trasformato in uno dei finali più caotici nella recente storia e in un vero e proprio incubo a seguito di un’invasione di campo di massa all’Eden Stadium nei minuti di recupero. Ecco cosa è successo.

Il finale da incubo nel derby di Praga

Con lo Slavia in vantaggio per 3-2 nello scontro al vertice della Prima Lega ceca, una vittoria che avrebbe garantito il trionfo in campionato, al settimo minuto dei dieci minuti di recupero previsti per la fine della partita e a pochi istanti dalla conquista ufficiale del titolo, l’incontro è degenerato in un dramma incontrollabile con centinaia di tifosi che hanno improvvisamente invaso il campo, costringendo l’arbitro Karel Roucek a interrompere la partita.

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Fumogeni in campo e aggressione al portiere

Molti di loro avevano fumogeni accesi e li lanciavano in campo, mentre molti altri si avvicinavano al settore ospiti e lanciavano fuochi d’artificio contro i tifosi avversari. Un filmato angosciante mostrava i giocatori di entrambe le squadre che correvano disperatamente verso il tunnel per mettersi in salvo.

Il portiere dello Sparta, Jakub Surovcik, è crollato a terra dolorante dopo essere stato apparentemente colpito, e ha accusato i tifosi dello Slavia di averlo aggredito. Ha scritto su Instagram: “Che qualcuno mi corra incontro durante la partita, mi minacci in faccia e mi aggredisca è assolutamente inaccettabile. Intraprenderò azioni legali in merito“. Anche il compagno di squadra Matyas Vojta e un membro dello staff medico dello Sparta Praga sarebbero stati aggrediti.

La decisione dell’arbitro

L’arbitro inizialmente ha sospeso la partita, poi l’ha definitivamente annullata. Ora lo Slavia dovrà affrontare un’attesa snervante per scoprire quale punizione gli infliggeranno le autorità: una sconfitta a tavolino è però probabile.

Il presidente dello Slavia Praga, Jaroslav Tvrdik, ha dichiarato: “Mi dispiace molto dirlo, perché pensavo che avremmo festeggiato il titolo insieme. Ma le cose sono andate diversamente, dato che due giocatori dello Sparta sono stati aggrediti fisicamente”. L’esito finale della partita – e il suo impatto sulla corsa al titolo – resta ora nelle mani delle autorità della Lega.