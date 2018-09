Follia nel derby: un difensore morde Vinicius

Follia in Spagna durante il derby tra l’Atletico Madrid B e il Castilla (Real Madrid B). La stellina dei blancos Vinicius Junior, pagato 45 milioni di euro ma dirottato in seconda squadra per farsi le ossa, nel finale del match è stato morso dal difensore dei colchoneros Tachi. Prima il centrale dell’Atletico ha steso l’attaccante brasiliano classe 2000 con un brutto intervento, poi, dopo un tentativo di reazione della punta, ha tentato di azzannarlo alla testa.

Il tentativo del giocatore ha scatenato una rissa tra le due squadre in campo, sedata a malapena dall’arbitro che ha punito entrambi i calciatori con un cartellino giallo (ma Tachi ora rischia la prova tv).

La stracittadina si è conclusa con il risultato di 2-2. I due gol dei blancos sono stati firmati proprio da Vinicius, che prima è andato a segno finalizzando una bella azione corale, poi ha raddoppiato con uno splendido tiro dalla distanza.

“Abbiamo visto la partita del Castilla. Hanno vinto e lui ha fatto bene. E’ un talento emergente ma non dobbiamo bruciare le tappe. Dobbiamo portarlo ad un buon livello. Allenandosi migliorerà ancora. Se giocherà in Champions? Non lo so…”, sono le parole di Lopetegui su Vinicius.

Già paragonato a Neymar, Vinicius porta sulle spalle il peso delle aspettative di tanti in Brasile e in Spagna: “Non presto attenzione ai confronti che fanno tra me e Neymar, ma a dire la verità lo seguo da sempre. Oggi ho più contatti con lui e, quando lo vedo giocare, cerco sempre di prendere appunti per migliorarmi. Non voglio essere un altro Neymar, voglio costruire la mia carriera e diffondere felicità a tutti dal Brasile”.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 15:10