Follia Nico Gonzalez in Atletico Madrid-Barcellona: Lookman ignorato, rissa in campo e polemiche Var

L'espulsione dell'ex Juventus indirizza il big match del Metropolitano: la decide Lewandowski nel finale. Il Real Madrid crolla a Maiorca e i blaugrana volano a +7

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Real Madrid cade a Maiorca, il Barcellona manda al tappeto l’Atletico al Metropolitano grazie a Lewandowski e vola a +7 in classifica. La 30esima giornata della Liga regala sorprese, spettacolo e tante polemiche. Diego Simeone è stato condannato dalla follia dell’ex Juventus Nico Gonzalez, neppure entrato in campo Lookman. Scintille in campo, cartellini a raffica e Var protagonista: è successo di tutto.

Sprofondo Real Madrid: Muriqi affossa Arbeloa

Il Real Madrid crolla col Maiorca e rischia di dire addio alla Liga. Nuovo passo indietro della squadra di Arbeloa, lontana parente di quella che ha battuto il Manchester City di Donnarumma, Haaland e Guardiola nella doppia sfida di Champions League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zero idee e zero gioco, anche perché Vinicius parte dalla panchina: il risultato è una sconfitta in trasferta che sa di bandiera bianca. Morlanes porta in vantaggio i padroni di casa a fine primo tempo, poi all’88’ Militao, che non giocava da quattro mesi, pareggia. Ma in pieno recupero l’ex Lazio Muriqi affossa i blancos col gol del definitivo 2-1.

Atletico Madrid-Barcellona: Rashford risponde a Simeone

Il Barcellona scende in campo al Metropolitano con la consapevolezza di poter andare in fuga. Non c’è Lookman nell’Atletico, mentre Simeone lancia dal primo minuto l’ex Juventus Nico Gonzalez. La partita si infiamma nell’ultima parte della prima frazione.

Al 35’ splendida combinazione tutta di prima tra Dani Olmo, Fermin Lopez e Yamal: scavino su Musso e palla sul palo. Tre minuti più tardi i colchoneros colpiscono: lancio dalla difesa di Lenglet, Giuliano Simeone scatta sul filo del fuorigioco e sblocca il risultato. Ma il pareggio dei catalani è immediato e porta la firma di Rashford.

Rissa in campo e follia Nico Gonzalez

A fine primo tempo succede di tutto. I nervi saltano per un intervento neppure tanto duro di Dani Olmo su Simeone jr: parapiglia in campo e pioggia di gialli. L’arbitro Mateo Busquets Ferrer punisce col giallo Fermin Lopez, Koke e Molina.

In pieno recupero, poi, la follia di Nico Gonzalez, ammonito ingenuamente in precedenza per un tocco di mano plateale a centrocampo. L’argentino abbatte Yamal: secondo giallo. Richiamato dal Var, il direttore di gara va al monitor e scatta addirittura il rosso diretto.

Il Var cancella un rosso: la decide Lewandowski

Appena il gioco riprende dopo l’intervallo, Busquets Ferrer espelle anche Gerard Martin per un’entrataccia sulla caviglia di Almada. Simeone esulta, Flick viene ammonito. Il Var Melero López richiama l’arbitro: le immagini evidenziano che il giocatore del Barcellona ha toccato prima il pallone, rosso cancellato.

Il Cholo è incredulo, una furia. Espulso un membro dello staff dell’Atletico, giallo per Musso. In zona Cesarini la decide Lewandowski, entrato solo pochi minuti prima. Ma il merito è tutto di Joao Cancelo, autore di una giocata fantastica, con l’attaccante polacco che piace a Milan e Juventus abilissimo a insaccare con un tocco di spalla. A pochi secondi dall’intervallo Simeone litiga con un calciatore del Barça: scatta il giallo anche per l’allenatore. I catalani volano a +7 del Real: la Liga è nelle mani dello squadrone di Flick.