Serie A, calciatori e allenatori sul piede di guerra: cos'è e cosa comporta il Fondo di Fine Carriera

In 300, tra allenatori e calciatori, hanno avviato un contenzioso con il Fondo, accusato di scarsa trasparenza in merito ai conti

Dal 1975 esiste il Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera, un’associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, il cui obiettivo è garantire ai lavoratori sportivi un’indennità di fine rapporto. Ciò che per i “normali” impiegati è il TFR. Da qualche tempo, però, numerosi esponenti della categoria, tra cui anche ex calciatori di Serie A, hanno aperto un contenzioso con il Fondo, reo di aver mancato di trasparenza nella gestione dei conti.

Tra questi anche l’ex portiere di Serie A Emiliano Viviano, con un passato tra Fiorentina e Sampdoria. Il caso è stato assegnato al Tribunale di Roma, che si deve esprimere in merito.

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Nel video, dopo una breve pubblicità, tutto ciò che dovete sapere sul Fondo di Fine Carriera.