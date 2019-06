Fonseca a Roma: "Felice e motivato"

La Roma ha il suo nuovo allenatore. Fonseca è sbarcato nella capitale. Atterrato a Fiumicino in mattinata, nella giornata di mercoledì guiderà il primo allenamento (sempre che la sentenza Uefa legata al Milan non cambi lo scenario).

"Sono molto felice e motivato", le prima parole del tecnico portoghese, con tanto di sciarpa giallorossa in bella mostra. Il 46enne tecnico, ex Shakhtar Donetsk, ha firmato un contratto biennale, con opzione per il terzo anno

SPORTAL.IT | 24-06-2019 09:35