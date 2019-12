Fonseca: "Buona partita in difesa"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha analizzato così il pareggio contro l'Inter a San Siro: "Abbiamo sbagliato la decisione negli ultimi metri ma abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto avuto momenti in totale controllo della partita. E' vero perchè le principali occasioni dell'Inter sono arrivati per errori nostri in fase di impostazioni. Devo dire che abbiamo cercato di iniziare il gioco senza paura. A volte abbiamo sbagliato ma io voglio coraggio".

"Difensivamente la nostra strategia è stata molto buona. E' vero che Mancini e Smalling hanno fatto una bella partita. Penso che tutta la squadra ha difeso bene. All'inizio non vogliamo difendere ma non è facile giocare contro l'Inter. Penso che abbiamo fatto una partita sicura difensivamente".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 23:35