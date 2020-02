Fonseca cerca spiegazioni, ma i numeri stroncano la sua Roma

Paulo Fonseca prova a spiegare il periodo quantomeno complesso della sua Roma, ma i numeri lo stroncano: "Giochiamo senza tranquillità e siamo alle prese con un problema soprattutto emotivo", ha spiegato dopo aver perso 3-2 in casa contro il Bologna. Un nuovo ko che certifica come la Roma sia una delle squadre dal peggiore stato di forma dell'intera serie A.

Contando anche la Coppa Italia, infatti, i giallorossi sono già arrivati a cinque sconfitte nel solo 2020: numeri che addirittura non hanno eguali tra le squadre iscritte alla serie A. Limitandosi invece al solo campionato, solo Cagliari, Spal e Brescia hanno raccolto nel nuovo anno meno punti dei capitolini.

"Sono io il responsabile, e ora devo ragionare su cosa possiamo fare per cambiare la situazione e migliorare la squadra – ha spiegato senza giri di parole Fonseca -. Oggi siamo scesi in campo poco tranquilli, e dopo i primi due gol subiti abbiamo accusato tanto".

"Nel secondo tempo siamo riusciti a reagire, ma l'espulsione di Cristante ha complicato tutto – ha aggiunto il tecnico giallorosso -. Dobbiamo capire come risolvere questo problema emotivo, ma facciamo anche tanti errori dietro. E dobbiamo migliorare".

Rimane comunque un giudizio positivo su una squadra che al momento rimane quarta in classifica: "In questa stagione abbiamo fatto tante cose buone. Ora devo lavorare sui giocatori e far loro capire che possiamo fare meglio di così".

Quindi la ricetta finale di Fonseca: "Dobbiamo ritrovare il coraggio e tornare a giocare senza paura. Oggi questo non l'abbiamo fatto, non abbiamo pressato e accorciato e abbiamo preso gol simili a quelli che ci ha fatto il Sassuolo".

E sono 13 le reti subite nelle ultime 6 partite, di cui sette nelle ultime due. Ulteriore sintomo di una squadra alle prese quantomeno con qualche problema. E chiamata ora a rialzarsi.

