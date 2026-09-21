Fonseca salta la Cina, Sinner che farà? Bertolucci ha una certezza sul rientro di Jannik, poi rimette Zverev al suo posto

A meno di dieci giorni dall’inizio dell’ATP 500 di Pechino non si sa ancora se al via ci sarà anche Jannik Sinner, su cui permangono parecchi dubbi sul rientro. Una cosa è però certa secondo Paolo Bertolucci, che intervistato da OAsport si è detto convinto che l’azzurro non prenderà alcun rischio e che se necessario sarà pronto anche a rinunciare in toto alla tournée asiatica, come fatto anche da Joao Fonseca, il quale dopo la Coppa Davis ha deciso di fermarsi nuovamente.
- Fonseca salta la tournée asiatica
- La certezza di Bertolucci sul rientro di Sinner
- Bertolucci: “Zverev è dietro Sinner e Alcaraz”
Fonseca salta la tournée asiatica
Finale di stagione fino a questo punto amaro per Joao Fonseca, che dopo lo sforzo in Coppa Davis – dove ha vinto la combattuta sfida contro Dominic Stricker permettendo al Brasile di battere la Svizzera – è costretto a fermarsi nuovamente dopo essersi ritirato il mese scorso dal Master 1000 di Cincinnati e aver rinunciato allo US Open, saltando anche interamente tutta la tournée asiatica.
Ad annunciarlo è stato lo stesso Joao in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Il 2026 è stato un anno molto impegnativo per me. Oltre a tutto ciò che la professione richiede, ci sono state molte lesioni che mi hanno allontanato da tornei importanti e mi hanno impedito di giocare come vorrei. So che essere un atleta ha i suoi alti e bassi, ma non per questo la situazione è meno frustrante. Ho fatto un grande sforzo per tornare e giocare con il Brasile in Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di più tempo. Ho parlato con la mia squadra e siamo arrivati alla conclusione che il miglior percorso, in questo momento, è rispettare i segni, dare al mio corpo e alla mia mente un po’ di tempo e non giocare i tornei asiatici. Grazie mille per il supporto e per il sostegno di tutti. Ci vediamo presto”.
La certezza di Bertolucci sul rientro di Sinner
Chi corre il rischio di dover fare come Fonseca è Sinner, assente dai campi di gioco dallo scorso 12 luglio per via di un infortunio al ginocchio dal quale potrebbe non recuperare in tempo per l’ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. La possibilità che Jannik salti in toto la tournée asiatica per tornare direttamente all’ATP 500 di Vienna è infatti reale, anche perché secondo Bertolucci l’azzurro non correrà alcun rischio di bruciare la tappe e rientrerà nel circuito solo una volta che si sentirà pienamente a posto:
“Non saprei cosa rispondere. Sappiamo che ha quest’infiammazione al ginocchio destro. Io, a questo punto, sono sicuro che lui rientrerà solo quando sarà a posto, al 100%. Se sarà in Asia, bene, e altrimenti sarà dopo, in Europa. Non penso che si faccia problemi. Ha deciso di rinunciare agli US Open, tra gli obiettivi stagionali. Non penso a questo punto che lui voglia correre dei rischi per giocare un 500 o un 1000. Quindi rientrerà solo quando sarà perfettamente a posto”.
Bertolucci: “Zverev è dietro Sinner e Alcaraz”
Nel corso dell’intervista a OAsport, tra i vari argomenti toccati Bertolucci ha parlato anche di Zverev, che in stagione si è finalmente sbloccato negli Slam conquistando Roland Garros e US Open, ma che stando all’ex n°12 ATP rimane comunque indietro rispetto a Sinner e Alcaraz: “Non lo so. Mi sembra che non li abbia mai battuti negli ultimi anni. Io credo che i due, se sono a posto, siano un gradino sopra. Lui sicuramente, in un match, li può anche battere: è il numero tre al mondo, quando sono tutti in salute, quindi c’è una certa distanza, ma non è che ci sia un abisso. Quello che non credo sia mai possibile è che lui magari riesca a batterne uno in semifinale e poi l’altro in finale. Questo, sinceramente, non credo”.