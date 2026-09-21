Fonseca salta la Cina, Sinner che farà? Bertolucci ha una certezza sul rientro di Jannik, poi rimette Zverev al suo posto

Bertolucci è convinto che Sinner rientrerà nel circuito solo una volta che sarà al top della condizione e che dunque potrebbe anche decidere di saltare l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, come purtroppo è stato costretto a fare anche Joao Fonseca

A meno di dieci giorni dall’inizio dell’ATP 500 di Pechino non si sa ancora se al via ci sarà anche Jannik Sinner, su cui permangono parecchi dubbi sul rientro. Una cosa è però certa secondo Paolo Bertolucci, che intervistato da OAsport si è detto convinto che l’azzurro non prenderà alcun rischio e che se necessario sarà pronto anche a rinunciare in toto alla tournée asiatica, come fatto anche da Joao Fonseca, il quale dopo la Coppa Davis ha deciso di fermarsi nuovamente.

Fonseca salta la tournée asiatica

Finale di stagione fino a questo punto amaro per Joao Fonseca, che dopo lo sforzo in Coppa Davis – dove ha vinto la combattuta sfida contro Dominic Stricker permettendo al Brasile di battere la Svizzera – è costretto a fermarsi nuovamente dopo essersi ritirato il mese scorso dal Master 1000 di Cincinnati e aver rinunciato allo US Open, saltando anche interamente tutta la tournée asiatica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad annunciarlo è stato lo stesso Joao in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Il 2026 è stato un anno molto impegnativo per me. Oltre a tutto ciò che la professione richiede, ci sono state molte lesioni che mi hanno allontanato da tornei importanti e mi hanno impedito di giocare come vorrei. So che essere un atleta ha i suoi alti e bassi, ma non per questo la situazione è meno frustrante. Ho fatto un grande sforzo per tornare e giocare con il Brasile in Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di più tempo. Ho parlato con la mia squadra e siamo arrivati alla conclusione che il miglior percorso, in questo momento, è rispettare i segni, dare al mio corpo e alla mia mente un po’ di tempo e non giocare i tornei asiatici. Grazie mille per il supporto e per il sostegno di tutti. Ci vediamo presto”.

La certezza di Bertolucci sul rientro di Sinner

Chi corre il rischio di dover fare come Fonseca è Sinner, assente dai campi di gioco dallo scorso 12 luglio per via di un infortunio al ginocchio dal quale potrebbe non recuperare in tempo per l’ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. La possibilità che Jannik salti in toto la tournée asiatica per tornare direttamente all’ATP 500 di Vienna è infatti reale, anche perché secondo Bertolucci l’azzurro non correrà alcun rischio di bruciare la tappe e rientrerà nel circuito solo una volta che si sentirà pienamente a posto:

“Non saprei cosa rispondere. Sappiamo che ha quest’infiammazione al ginocchio destro. Io, a questo punto, sono sicuro che lui rientrerà solo quando sarà a posto, al 100%. Se sarà in Asia, bene, e altrimenti sarà dopo, in Europa. Non penso che si faccia problemi. Ha deciso di rinunciare agli US Open, tra gli obiettivi stagionali. Non penso a questo punto che lui voglia correre dei rischi per giocare un 500 o un 1000. Quindi rientrerà solo quando sarà perfettamente a posto”.

Bertolucci: “Zverev è dietro Sinner e Alcaraz”

Nel corso dell’intervista a OAsport, tra i vari argomenti toccati Bertolucci ha parlato anche di Zverev, che in stagione si è finalmente sbloccato negli Slam conquistando Roland Garros e US Open, ma che stando all’ex n°12 ATP rimane comunque indietro rispetto a Sinner e Alcaraz: “Non lo so. Mi sembra che non li abbia mai battuti negli ultimi anni. Io credo che i due, se sono a posto, siano un gradino sopra. Lui sicuramente, in un match, li può anche battere: è il numero tre al mondo, quando sono tutti in salute, quindi c’è una certa distanza, ma non è che ci sia un abisso. Quello che non credo sia mai possibile è che lui magari riesca a batterne uno in semifinale e poi l’altro in finale. Questo, sinceramente, non credo”.