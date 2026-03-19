Fonseca, crisi di nervi e spettacolo a Miami: Joao batte Marozsan e trova Alcaraz per un match incandescente

Fonseca parte forte, poi accusa un passaggio a vuoto, lancia la racchetta e poi risorge anche grazie al pubblico, battendo Marozsan e regalandosi così la possibilità di affrontare Alcaraz a Miami dopo la sfida a Sinner di Indian Wells

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Vince e convince Joao Fonseca, che all’esordio del Masters 1000 di Miami vince la complicata sfida contro Fabian Maroszan con il risultato di 6-4 3-6 6-2. Una partita che ha rischiato di complicarsi per un passaggio a vuoto nel secondo set ma che il brasiliano è riuscito a raddrizzare anche grazie all’aiuto del pubblico tutto in suo favore ed estremamente focoso (per non dire rumoroso). Fonseca raggiunge dunque Carlos Alcaraz, con cui darà vita a un match che si preannuncia incandescente, soprattutto sugli spalti.

Fonseca parte bene, poi accusa un calo nervoso

Fonseca e Marozsan non hanno deluso le alte aspettative per quello che era senza dubbio il match più atteso del primo turno del tabellone maschile di Miami. Dopo un momento di difficoltà nel primo game al servizio, in cui si fa rimontare da 40-15 e finisce col concedere una palla break che però annulla, Joao sale subito in cattedra, mettendo alle corde il suo avversario e strappandogli la battuta alla prima occasione utile nel terzo game, ottenendo un break che riuscirà a mantenere sino al termine del parziale, salvando un’altra palla break al momento di servire per il primo set.

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Nel secondo Fonseca avrebbe l’occasione di chiudere di fatto il match, ma nel primo game non sfrutta le tre palle break consecutive in suo favore e permette così a Marozsan di salvarsi e di caricarsi, tanto che nel quarto gioco sarà proprio l’ungherese a trovare il break alla prima occasione in seguito a un passaggio a vuoto di Joao, che al cambio campo sul 4-1 lancia la racchetta in segno di stizza e poi finisce col cedere il secondo set.

Fonseca risorge trascinato dal pubblico e dà spettacolo a Miami

Arrivato al terzo set Fonseca dimostra però una maturità non scontata per la sua età. Joao infatti si mette subito alle spalle il parziale perso e torna a spingere come lui sa col dritto. Il tutto anche grazie al pubblico, schierato in gran maggioranza in suo favore, che lo trascina e carica, con il brasiliano ora in totale controllo del match e protagonista di colpi spettacolari – soprattutto col suo dritto fulminante -, mentre Marozsan crolla piano piano, concedendo un break in avvio di parziale, salvandosi nel sesto game e perdendo nuovamente il servizio nell’ottavo game che permette a Fonseca di aggiudicarsi la sfida con il risultato di 6-4 3-6 6-2.

Ora l’attesissima sfida ad Alcaraz

La vittoria di Fonseca sarà certamente stata apprezzata da tutti gli appassionati di tennis, che ora potranno assistere all’affascinante sfida contro il n°1 del mondo Alcaraz. Una sfida che si preannuncia estremamente incandescente, e non solo per il livello e il talento dei due giocatori, ma anche – e forse soprattutto – per la focosità dei tifosi soprattuto del brasiliano, che potrebbero ulteriormente accendersi vista l’importante della sfida con lo spagnolo, che pure è da sempre bravo ad accendere i tifosi sugli spalti con i suoi colpi spettacolari.

Per Joao quello Carlos sarà un nuovo e interessante test per misurarsi dopo la sfida contro Jannik Sinner a Indian Wells, dove pur avendo perso senza vincere un set ha ben impressionato, dimostrando di avere davvero la stoffa per poter diventare lui il terzo incomodo nella rivalità tra l’azzurro e Alcaraz.