Fonseca: "Dovevano rinviarle tutte"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della partita contro il Cagliari si è così espresso sul rinvio di 5 gare per il Coronavirus: "Le autorità stanno cercando di prendere le migliori decisioni per tutti e io mi fido di questo. Ci può essere un problema di regolarità sportiva e per non avere dubbi o si giocano tutte le partite, a porte aperte o chiuse a seconda delle necessità, o non se ne gioca nessuna".

La Roma a Cagliari si presenta senza alcuni giocatori: "Domani a Cagliari Kalinic giocherà. Dzeko? Vederemo. Perotti difficilmente ce la farà, Veretout ha un piccolo problema al piede. Pellegrini sta bene, Diawara sta meglio ogni giorno, speriamo che presto possa essere una soluzione. Se continua così dopo la prossima settimana potrebbe essere di nuovo con noi. Pastore? Stiamo cercando di aiutarlo a recuperare da questa situazione cronica, è migliorato negli ultimi giorni, vedremo cosa succederà".

SPORTAL.IT | 29-02-2020 14:41