Fonseca: "Fatto di tutto per trattenere Smalling"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca a The Athletics ha svelato un particolare sull’affare Smalling: “Ho fatto un grosso sforzo per trattenere Smalling. Chris ha le caratteristiche ideali per il calcio italiano. Non è facile trovare difensori centrali veloci e aggressivi come lui”.

Sui ritmi infernali post Covid: “Nessuno ci pensa, ma i giocatori non hanno tempo libero. In estate se giocano per le loro Nazionali hanno 10 giorni di ferie. Non è abbastanza. L’altro giorno ho visto Kevin De Bruyne esprimere la propria frustrazione: ha ragione. Non puoi mantenere i giocatori nella stessa forma e allo stesso livello per tutta la stagione, quando non hanno una pausa. È fisicamente impossibile”.

OMNISPORT | 06-12-2020 13:59