Fonseca: "Florenzi? Io penso alla Roma"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina. Le scelte di formazione sotto la lente d'ingrandimento, in particolare le fasce, dove i nazionali Florenzi e Spinazzola non sono sicuri del posto: "Io devo solo pensare alla Roma, che è la cosa più importante. Capisco la situazione, ma io sono l'allenatore della Roma e devo pensare il meglio per la squadra. Florenzi? Con lui non abbiamo mai parlato della Nazionale, ma solo di Roma".

L'allenatore giallorosso preferisce non parlare di mercato: "Con Petrachi parliamo tutti i giorni di tutto: di mercato, di giocatori e anche delle nostre famiglie… Hysaj? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre".

SPORTAL.IT | 19-12-2019 14:23