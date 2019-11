Fonseca: "La sosta ci può aiutare"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca parla dopo il ko di Parma: "La squadra è stanca in questo momento e si è visto, non è una questione di atteggiamento, ma ora come ora non siamo veloci e reattivi. Adesso, aspettiamo e vediamo che recupererà tra i tanti infortunati. Sicuramente Pellegrini e Mkhitaryan torneranno dopo la sosta. La pausa per le nazionali ci può aiutare per recuperare, abbiamo sempre giocato con gli stessi giocatori".

"Il Parma è sempre stato pericoloso in contropiede, ha creato diverse occasioni perché noi abbiamo rischiato: volevamo vincere ed abbiamo concesso spazi".

SPORTAL.IT | 10-11-2019 21:24