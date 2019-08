Fonseca: "Lazio favorita? Sono solo parole"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato così alla vigilia del derby di Roma: "Lazio favorita? Vale quello che vale, sono solo parole, conta solo il campo. Su una cosa non ho dubbi, che la Lazio in questo momento è fortissima e ha grandi calciatori. Ha un allenatore che è lì da tanto, ma il pronostico per noi non è importante".

"Conta il campo e come affrontiamo la partita per sorprendere l’avversario e contrastarlo nei suoi punti di forza. Capisco questa cosa, ma per noi non è importante. Chi è favorito lo deve dimostrare in campo", ha aggiunto il portoghese.

"Smalling?Cercavamo un giocatore esperto che vanta più di 200 partite con il Manchester United ed ha le caratteristiche giuste che ben si adattano alla nostra squadra. Ha le caratteristiche che cercavamo, è rapido, aggressivo, può aggiungere qualità alla nostra rosa".

SPORTAL.IT | 31-08-2019 15:38