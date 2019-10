Fonseca: "Mai vista una cosa del genere"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca analizza la crisi infortuni che sta attanagliando la sua Roma: "Il fattore sfortuna è davvero molto presente, è un fatto inusuale. Sul momento della Roma esistono dei dati oggettivi. In questa situazione è impossibile raggiungere il livello di crescita per via delle assenze. Certo, contro la Sampdoria la squadra non ha fatto bene, non ha fatto tutto il necessario per vincere, ma è impossibile, con così tanti giocatori assenti, poter raggiungere il livello che io auspicavo. Non si può avere un undici base. Fuori Pellegrini, Mkhitaryan, Diawara, Cristante, Dzeko… tutti giocatori importanti ci sono venuti a mancare".

"Nessuna squadra così può raggiungere il livello desiderato e crescere. Queste non sono scuse, non mi piace addurre scuse, ma è una realtà facile da comprendere. Per il momento domani si aggregheranno ragazzi della Primavera. Per il resto, stiamo prendendo tutto in considerazione, ma non è facile trovare svincolati che possano elevare la qualità della squadra. Se lo faremo, sarà per migliorare e non per fare numero".

SPORTAL.IT | 23-10-2019 16:05