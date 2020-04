Fonseca, messaggio alla Roma su Mkhitaryan

Paulo Fonseca vuole blindare Henrikh Mkhitaryan alla Roma. Lo afferma chiaramente nel corso di un intervento alla trasmissione televisiva 'Great Football', mandando un messaggio piuttosto chiaro alla società.

"Ho già detto e ribadito che vorrei una conferma in squadra di Mkhitaryan – sono state le dichiarazioni del tecnico giallorosso -. Lui stesso vorrebbe restare, anche se in questo momento è chiaro che non si possa definire la situazione dato che è tutto in pausa. Dovremo discuterne con l'Arsenal, ma voglio proseguire il mio lavoro con lui. Sia come giocatore che come uomo è un grande".

SPORTAL.IT | 27-04-2020 21:09