Fonseca pazzo della Roma: le parole sul suo futuro

Ai canali ufficiali della Roma, Paulo Fonseca ha esternato l'amore per la società: "Sono molto orgoglioso di stare qui, di fare parte di questa famiglia. In questo momento sono ancora più orgoglioso, quello che la Roma sta facendo è motivo di orgoglio per me e per tutti i romanisti".

"In questo momento difficile il club che rappresenta questa città sta facendo di tutto per aiutare le persone in difficoltà in una forma che mi lascia molto orgoglioso".

"La Roma è più di un club di calcio, questo è evidente sopratutto in questo momento. Il lavoro che la Roma sta facendo è fantastico. Mi piace tanto il club e le persone che ci lavorano. I tifosi sono fantastici. Io voglio veramente rimanere a Roma tanti anni" ha concluso Fonseca.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 17:56