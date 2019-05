Fonseca per la Roma, Rebrov approva

Sergej Rebrov, ex stella del calcio ucraino, ha parlato con Teleradiostereo di Paulo Fonseca.

"Ha una buona struttura tattica, è un tecnico con tanta esperienza, allena in un club dove c'è una grande disponibilità economica. Grazie al suo lavoro ed a quello del suo staff, lo Shakhtar ha sempre giocato le coppe europee. So di un interesse da parte della Roma per Paulo: sicuramente potrebbe fare un ottimo lavoro in un altro campionato top come quello italiano” ha detto.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 11:51