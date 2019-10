Fonseca: "Qui nessuno può riposare"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca parla alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Dobbiamo essere una squadra ambiziosa, e con la Sampdoria non ho visto questa ambizione. Ne ho parlato alla squadra, è importante cambiare la mentalità, giocare sempre per vincere. Non dobbiamo accontentarci, non abbiamo vinto niente".

"Se Kolarov può riposare? Qui nessuno può riposare. Under è pronto ma non per giocare dal 1'. Florenzi è il nostro capitano, un bravissimo giocatore, ma col Milan e col Borussia ho pensato ad un'altra soluzione. Adesso non sta giocando ma tornerà a farlo in futuro, sicuro".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 16:11